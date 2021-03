Retards de livraison de vaccins : les promesses du gouvernement seront-elles tenues ?

Il y a plus de 100 000 injections par jour dans l'Hexagone. Mais depuis ce mercredi, les futures livraisons de doses inquiètent à nouveau. Alors, pourra-t-on tenir cette cadence ? Difficile à croire, car certains laboratoires accusent d'importants retards de production. Selon les toutes dernières prévisions du ministère de la Santé, AstraZeneca livrera six millions de doses en mars. Ce sont 400 000 doses de moins que prévu. Et en avril, les retards vont s'accumuler. L'Hexagone devait recevoir tous vaccins confondus avec 34,7 millions de doses. Finalement, elle n'en recevra que 29,2 millions. Pour le moment, le porte-parole du gouvernement défend les objectifs fixés. Le Premier ministre veut vacciner dix millions de Français d'ici la mi-avril. Dans le centre de vaccination de Garches, c'est difficile à croire. Dans ce lieu, il manque déjà des doses Pfizer et Moderna. Selon le maire Jeanne Bécart, il y a énormément de listes d'attente. Alors, comment rattraper ce retard ? De l'aveu même d'Olivier Véran, ce ne sera pas possible immédiatement. La dernière mauvaise est que la France recevra 1,7 million de doses de moins que prévu au mois d'avril pour le vaccin Johnson & Johnson.