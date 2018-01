Retards, manque d'informations : la SNCF est sous le feu des critiques

Comment mettre fin aux pannes en série à la SNCF ? Le gouvernement exige un audit des grandes gares. Dans le même temps, l'entreprise publique a publié les chiffres pour l'année 2017. Il y a eu plus de voyageurs, mais aussi beaucoup plus de retards. Mais qu'en disent les usagers ? Nous sommes partis à leur rencontre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.