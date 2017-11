Que retenir de la première année de Trump à la Maison blanche ?

Il a été élu 45e président des Etats-Unis il y a tout juste un an à la surprise de tous et après une campagne très virulente. Après un premier quart de mandat très mouvementé et rempli de polémiques, l'actuel occupant de la Maison blanche doit déjà faire face à un premier bilan. Construction du mur à la frontière mexicaine, interdiction d'entrée aux musulmans, arrestation d'Hillary Clinton, abrogation de l'Obamacare... la plupart de ses promesses de campagne n'ont pu être tenues.