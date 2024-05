Retour à la lumière : le tableau de Raphaël oublié

Chaque matin, Jacques, le responsable de la sécurité de la basilique de Saint-Maximin, a hérité d'une mission de confiance. Il s'agit d'installer sous son meilleur jour, un petit tableau peint sur un panneau de peuplier et que ses propriétaires ont confié pour un mois à la paroisse. Car si ce beau visage de Marie Madeleine entraine aujourd'hui mille précautions, c'est qu'il a été attribué à Raphaël, l'un des plus grands peintres de la Renaissance. Entourée des reliques de la sainte au sein de cet édifice, consacré troisième tombeau de la chrétienté, elle n'est exposée que quelques heures par jour et surveillée par les bénévoles de la paroisse qui font aussi office de médiateurs pour raconter son histoire. Les acheteurs ont déniché leur tableau dans une galerie d'art basée à Londres, sans local physique et qui présente toutes ses œuvres sur Internet. Ils l'ont trouvé en faisant défiler quelques photos. Et si la propriétaire veut rester anonyme, elle a bien voulu retracer son aventure à TF1. "Il était vendu donc au prix de 35 000 livres. On a eu un vrai coup de cœur. On le voyait en ligne. Il était vendu comme une œuvre de l'école de Léonard de Vinci. Nous avons été éblouis par la beauté de cette œuvre et nous avons décidé d'effectuer des recherches", raconte-t-elle. C'est dans l'atelier parisien de Nathalie Nolde, restauratrice, que la peinture a repris des couleurs grâce à un coton tige qui permet de soulever l'épaisse couche de vernis et révéler de nouveaux détails. Et là les pensées de tous convergent vers deux tableaux exposés à Rome et à Florence, et dont les attributions ont varié selon les siècles. Aujourd'hui, plusieurs experts estiment que le tableau de Londres est en fait l'original et les autres des copies. Ils parviennent également à cette conclusion après avoir effectué des recherches dans les archives italiennes. Ces études sont susceptibles de changer la valeur et la vie du tableau. Même si les propriétaires confient n'avoir aucune intention de le vendre, ils s'interrogent pour assurer sa sécurité avec l'envie de montrer l'œuvre au public le plus souvent, le plus longtemps possible, comme c'est le cas au sein de la basilique Saint-Maximin. TF1 | Reportage F. Leenknegt, S. Prez