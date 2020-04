Retour à l'école : comment organiser le ramassage scolaire ?

Le retour à l'école débutera à partir du 11 mai prochain. Une rentrée qui soulève énormément d'interrogations, notamment sur le transport scolaire. Au total, quatre millions d'élèves prennent le bus scolaire chaque jour pour se rendre dans leur établissement. Alors, comment organiser le ramassage des élèves ? Et surtout, comment respecter les mesures sanitaires dans les bus scolaires ? Nos journalistes sont allés voir les compagnies spécialisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.