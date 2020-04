Retour à l'école : de la théorie à la pratique

Une école privée à Montpellier accueille déjà depuis un mois une dizaine d'enfants de personnels soignants. Eux ont bien pris l'habitude des gestes barrières. Ceux qui vont revenir en classe vont devoir apprendre les bons réflexes. Mais pour les plus petits, il n'est pas toujours évident de garder ses distances. Les parents sont partagés sur ce retour à l'école le 11 mai. Le maire, lui, affiche son opposition.