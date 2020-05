Retour à l'école : des parents divisés

Durant ces sept longues semaines de confinement, des millions de parents ont fait le rude apprentissage du métier de professeur de mathématiques, d'histoire ou d'institutrice. Certains y sont parvenus, tandis que d'autres arrivent à saturation. Ces derniers comptent les jours avant le retour de leurs enfants à l'école. Mais les parents sont divisés sur ce sujet. Il y a ceux qui l'attendent avec impatience et les autres qui s'y opposent. Mais les parents doivent se décider maintenant pour que les écoles organisent au mieux la rentrée dès lundi.