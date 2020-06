Retour à l'école : la Belgique accélère

De très nombreux pays européens ont opté pour un déconfinement beaucoup plus rapide qu'en France. C'est le cas notamment de la Belgique. Depuis lundi, toutes les classes de primaire ont rouvert. Les règles sanitaires ont été assouplies. Il suffit juste d'entrer dans une classe pour constater que la vie a repris son cours. Les distances de sécurité ont disparu. Le port du masque n'est pas obligatoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.