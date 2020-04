Retour à l'école le 11 mai : comment limiter les contacts entre les enfants à la cantine ?

À partir du 11 mai, les écoliers ne déjeuneront plus à six par table. Les collégiens ne s'entasseront plus dans une file d'attente. Mais alors, comment limiter les contacts entre les enfants à la cantine ? Dans une école maternelle d'Ille-et-Vilaine, le directeur veut passer de deux à quatre services quotidiens pour éviter la promiscuité. Cette solution est également envisagée dans les Yvelines. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.