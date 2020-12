Retour à Roquebrune-sur-Argens un an après les inondations

Dans la maison d'Aziz, les inondations ont laissé des traces, mais le mobilier est flambant neuf et les murs refaits. Depuis l'année dernière, il s'inquiète à la moindre pluie. Il y a un an presque jour pour jour, des pluies diluviennes provoquaient des inondations d'une ampleur historique dans le Var. Parmi les communes les plus touchées, Roquebrune-sur-Argens. Le niveau du fleuve était monté à plus de sept mètres. Un phénomène récurrent en 2010, 2014 et en 2019. Jean-Marc, un agriculteur, a perdu ses récoltes et du matériel. Depuis, il a adapté son exploitation. Pendant l'hiver, il doit maintenant laisser ses terrains en jachère. Un gros manque à gagner, mais il n'envisage pas de partir. À quelques kilomètres de là, depuis les dernières inondations, la berge est instable. Elle a perdu deux mètres de hauteur. À la moindre crue, le fleuve va déborder. Les riverains demandent des travaux de toute urgence. Pour limiter ces inondations à répétition, des aménagements peuvent être faits. Il y a cinq ans, l'État et les collectivités locales signaient un plan d'action avec 96 millions d'euros dédiés. Seul un tiers des travaux a été réalisé. Le long de l'Argens, les commerçants et les habitants sinistrés ont été en très grande majorité indemnisée par les assurances même s'ils sont en zone inondable. Le retour de la pluie est annoncé vendredi et les habitants de la plaine surveilleront tous le fleuve Argens.