Retour au bureau : ce que le nouveau protocole sanitaire change dans les cantines d’entreprise

Dans certains restaurants d'entreprise, fermés depuis huit mois, l'heure est aux dernières mesures et au réaménagement de la salle pour respecter la nouvelle règle de distanciation sociale, celle des deux mètres entre deux tables. Et bonne nouvelle pour les salariés. Dès demain, ils n'y déjeuneront plus seuls, mais seront désormais jusqu'à six à la même table. Néanmoins, la jauge dans les cantines est fixée à 50% de la capacité totale. Et pour éviter l'engorgement des lieux, les entreprises sont incitées à continuer les paniers-repas à emporter. Un système déjà en place dans certaines structures. Les salariés n'ont plus qu'à commander via une application. Ils ont le choix entre les différents plats et définissent leur créneau horaire avant de récupérer à tour de rôle leur repas au comptoir de la cantine. Ce dispositif leur permet de manger chaud au bureau. Et certains employés trouvent cela pratique. D'ailleurs, d'autres se font même livrer directement à leur bureau. Ainsi, chaque midi, 20% des salariés optent pour cette nouvelle façon de déjeuner.