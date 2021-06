Retour au bureau : entreprises et salariés sont-ils prêts ?

Les travailleurs vont devoir se réhabituer aux sons qui rythment une journée de travail classique. Employée du groupe Pernod Ricard, Stéphanie les a redécouvertes ce lundi matin, après huit mois passés loin de son bureau. Avec cette reprise, elle se dit contente de retrouver la convivialité et les collègues. Un sentiment partagé par une majorité d'employés dans son entreprise. À croire que le télétravail ne manque à personne. Pourtant, le retour au bureau n'a pas que des avantages. Mais rassurez-vous. Si la date du mercredi 9 juin 2021 marque la fin du 100% télétravail, le retour sur site se fera progressivement. Et à ce propos, Cédric Ramat, DRH du groupe Pernod Ricard, nous explique que son entreprise a fixé des règles. À partir du 1er juillet les salariés passeront au minimum trois par semaine au bureau et le mois de juin servira à les faire revenir s'adapter au présentiel. Que ce soit au siège de ce grand groupe ou dans la société de livraison Yper à Roubaix, chaque entreprise fixe ses règles, mais dans un cadre très précis, celui du protocole sanitaire. Ainsi, suivant les normes, seuls vingt salariés d'Yper peuvent revenir sur leur lieu de travail.