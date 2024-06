Retour au calme à Nouméa : les derniers irréductibles

C’est la première fois que des engins de chantiers, protégés par des gendarmes, détruisent les barrages de Dumbéa, à 20 kilomètres au nord de Nouméa. Une habitante, qui souhaite rester anonyme, assiste à la scène depuis son balcon. Son soulagement est de très courte durée. Parce que quelque temps après, les barrages sont de nouveau remis en place. Les images que vous voyez ont été tournées alors que le haut commissariat avait annoncé que tous les quartiers de Nouméa étaient sous le contrôle des forces de l’ordre. C’est désormais dans le grand Nouméa que les policiers et les gendarmes concentrent leurs efforts. Nous sortons de nuit pendant le couvre-feu, et si Nouméa a retrouvé son calme, quelques kilomètres plus au nord, apparaissent des premières barricades en feu. Dans le même quartier de Dumbéa, les gendarmes répliquent par des tirs de grenades lacrymogènes aux pierres qui leur sont lancées. TF1 | Reportage I Bornacin, S. Roland, Q. Danjou