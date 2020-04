Retour au travail : Veolia organise le dépistage systématique de ses salariés

C'est une première pour une entreprise française. Le groupe Veolia a décidé le dépistage systématique au coronavirus de tous ses salariés. Le géant du CAC 40 sort donc les grands moyens. Les 55 000 employés passeront tous deux tests : le PCR et l'examen sérologique. Un plan massif pour assurer le retour à l'activité. Les résultats des tests resteront confidentiels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.