Retour aux 90 km/h : la circulaire qui fait polémique

C'est un différend qui oppose depuis plusieurs mois le gouvernement aux départements qui veulent abandonner la limitation à 80 km/h pour revenir aux 90 km/h. L'exécutif vient d'envoyer aux préfets une circulaire pour rendre plus difficile le rehaussement de la vitesse. Que va-t-il se passer pour les départements qui ont déjà franchi le pas et pour ceux qui souhaiteraient le faire prochainement ?