Retour aux 90 km/h : le casse-tête des départements

La limitation de vitesse à 80 km/h devrait être assouplie dans les semaines qui viennent. Soixante départements se sont déjà prononcés pour un retour aux 90 km/h sur certaines routes. En pratique, les choses ne sont pas si faciles. On attend encore le décret d'application, mais celui-ci pourrait limiter les possibilités de faire marche arrière en multipliant les restrictions.