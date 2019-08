Retour aux 90 km/h : pas si simple !

Les limitations de vitesse sur les routes secondaires vont-elles être vraiment assouplies ? Il y a quelques semaines, le gouvernement a donné son feu vert à un retour aux 90 km/h sur certains tronçons. Ce sont les maires et les présidents de conseils départementaux qui prendront la décision. Mais, les règles pourraient être beaucoup plus contraignantes que prévues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.