Retour dans le Massif des Maures : huit mois après l'incendie

Le paysage a encore la couleur de la cendre. En août 2021, dix jours d'incendies ont tué deux personnes, forcé des millions d’autres à fuir et brûlé 8 000 hectares de forêt dont une partie de la réserve naturelle. Huit mois plus tard, Bruno Teissier du Cros, un expert de l’ONF, étudie comment la nature se régénère. Pour que la forêt se reconstitue, il faudra des décennies et surtout qu’aucun autre incendie ne se déclare d’ici là. Cette forêt était aussi l’un des derniers habitats d’une espèce en voie de disparition : la tortue d’Hermann. Des centaines d’entre elles auraient péri, la moitié de la population recensée. Dans ce centre, certaines d’entre elles sont encore soignées. Du temps, il en faudra également aux habitants du massif pour reconstruire ce que l’incendie a détruit. Le ranch “La Mène” a pu sauver ses chevaux, mais des bâtiments, il n restait rien. Les travaux ont commencé et Laura Clemenson du restaurant Western, centre équestre et ferme pédagogique au ranch, espère rouvrir dans un an et demi. Un optimisme partagé par Pierre Audemard, un viticulteur du “Domaine de la Giscle”, qui s’apprête à rouvrir son magasin dans des tentes provisoires. Outre le matériel, tout son vin a brûlé. Les trois millions d’euros de pertes et de travaux ont été pris en charge, en partie, par l’assurance. Pour refaire à l’identique, la nature, elle, mettra plus de temps. Les habitants du massif de Maures espèrent qu’elle en aura devant elle. T F1 | Reportage C. Berbelot, E. Pépin, S. Pinatel