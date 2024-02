Retour dans les fermes : des doutes et des raisons d'espérer

Après onze jours de mobilisation du Val-d'Oise au Finistère, en passant par le Puy-de-Dôme, les agriculteurs lèvent le camp. Près de Clermont-Ferrand, Lilian Bonnabry, 22 ans, se dit être heureux que cela se finisse et de retourner dans sa ferme, à 60 km de là. C'était la première fois qu'il participait à une telle mobilisation. Lilian va retrouver son père, c'est lui qui l'a encouragé à manifester. Le prix à payer pour faire entendre leur revendication, était d'abandonner son travail en pleine période de vêlage, onze veaux sont nés en son absence. Lilian travaille 70 heures par semaine pour 1 500 euros. Aujourd'hui, il attend beaucoup des promesses du gouvernement. À 700 km de là, dans le Finistère, Alexandre Castrec, retrouve aussi ses 130 bêtes. L'éleveur reste prudent, mais satisfait des résultats obtenus. "Avec la motivation sur le terrain, tant que les réponses ne seront pas là, on ne lâchera pas", lance-t-il. C'est donc un retour à la ferme qui ne marque pas la fin de la mobilisation. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Emeriau, C. Ebrel