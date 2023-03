Retour de la pluie : suffisant pour sortir de la sécheresse ?

Aussi fou que cela puisse paraître, c'est désormais un événement : il pleut. Nous sommes en Ardèche, département passé en alerte sécheresse ce mardi. Gaëtan Molard attendait cette averse depuis deux mois. Ce maraîcher veut que le sol soit gorgé d'eau à nouveau. Il devra bientôt cultiver des salades et des pommes de terre. Pour cela, il va falloir arroser, mais le lac qui permet habituellement d'irriguer son terrain est presque à sec. Un peu plus loin, au bord d'une rivière, la pluie revient aussi. Elle a cruellement manqué. Notre pays a vécu 32 jours consécutifs sans précipitations. C'est un record depuis que les mesures existent. Le paysage s'est alors métamorphosé. Malgré la pluie, le niveau d'eau reste bas pour le moment, en surface. Mais l'inquiétude concerne surtout le sous-sol. Il y a un an, moins de 50 % des nappes souterraines avaient des niveaux inférieurs à la normale. En février dernier, elles étaient 80 % à être en déficit d'eau. La pluie a beau arriver, c'est trop tard. Comme l'explique Thierry Vatin, Directeur général de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Buisine, E. Nappi