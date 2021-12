Retour des jauges : l’incompréhension du monde du spectacle

Depuis mardi matin, le producteur du ballet Casse-Noisette de Kiev a les yeux rivés sur les prochaines dates du spectacle. Dès lundi, il sera interdit d'accueillir plus de 2 000 spectateurs en intérieur. Alors, plus le temps de se consacrer aux danseurs, l'urgence est de gérer la billetterie. "Dès le 7 janvier, on est déjà complet, c'est-à-dire qu'on est à 3 700 places vendues. Cette date-là, on va reporter sur une date ultérieure et on pense au mois de février", indique Armenak Karapetian, directeur général de l'Entreprise France concert. Dilemme qui concerne une vingtaine de salles en France. À ce stade, nul ne sait comment choisir les heureux élus dont le billet sera maintenu. "À moins de tirer les spectateurs au sort qui parait quand même improbable. Comment voulez-vous réduire de 5 000 à 2 000 ? On ne peut pas multiplier les représentations", explique Guillaume Petit, vice-président du Syndicat national du spectacle musical et de variété (Prodiss). Exception notable à la règle, les cultes et les réunions politiques ne sont pas concernés par ces mesures. Paradoxe qui n'a pas échappé aux artistes. Sur les réseaux sociaux, Julien Doré transforme ironiquement ses concerts en meeting. Même sarcasme pour Eddy de Pretto et Grand Corps Malade. Alors, comment expliquer une telle différence de traitement ? Selon Thierry Solère, député (Larem) des Hauts-de-Seine, "c'est la Constitution qui dit qu'on n'a pas le droit en période de campagne présidentielle de donner une entrave à l'organisation du meeting politique". Pas de passe-droit en revanche pour les grands événements en extérieur. La jauge sera fixée à 5 000 personnes maximum. L'incompréhension est grande pour les supporters de football, comme c'est le cas à Marseille. Certains ont déjà payé leurs billets pour les prochains matchs. Pour l'OM, le nombre de supporters est donc divisé par treize alors que dans le même temps, rien n'interdit le stade du Gazélec Ajaccio, 4 500 places, d'être plein à craquer. Des restrictions qui devraient plomber les finances de plusieurs clubs, tout sports confondus. La Ligue nationale de rugby nage dans l'incertitude. Les restrictions s'appliqueront au minimum pour une durée de trois semaines. TF1 | Reportage D. De Araujo, C. Auberger