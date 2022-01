Retour des touristes britanniques : une bonne nouvelle pour les stations de ski

Depuis ce matin, Alexia passe d'un logement à un autre pour remettre tout en ordre. Une course contre la montre de dernière minute. "On a trois chalets en plus pour samedi. Du coup, c'est remettre les chauffages en route, vérifier que tout est en place, préparer les lits", indique la jeune femme. Ce tour-opérateur possède 40 chalets et appartements dans la station des Gets. Sa boîte mail reçoit de nombreux messages en provenance d'outre-Manche. "On est très content de cette très bonne nouvelle. On est soulagé surtout. La clientèle britannique représente 50% de nos réservations", confie Prisca Kempf, responsable marketing et communication des "Chalets 1066". À partir de demain, terminé le motif impérieux. Tous les ressortissants britanniques vaccinés et munis d'un test négatif peuvent venir en France. Une bonne nouvelle car ils possèdent un fort pouvoir d'achat. "Les Anglais dépensent beaucoup plus quand ils viennent ici", précise Thomas Mugnier, gérant de l'hôtel "Bellevue" et du bar-restaurant "L'après-ski". TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand