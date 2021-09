Retour des trains Corail : l'arme de la SNCF pour faire baisser les prix

Certains trouvent que c'est une bonne chose, d'autres pensent que cela permet de s'échapper à petit prix. Là où le TGV Ouigo va de Paris à Nantes en deux heures et demie, ces prochains trains mettront en moyenne quatre heures. C'est bien trop pour des Nantaises rencontrées par nos journalistes. Ces nouveaux Ouigo circuleront sur des lignes utilisées par les trains régionaux. Tous les jours, week-end compris, trois aller-retour seront proposés entre Paris et Nantes. Deux autres se feront entre Paris et Lyon. Selon Christophe Fanichet, PDG de la SNCF Voyageurs, il a été décidé de prendre Paris-Nantes et Paris-Lyon parce que ce sont les deux routes principales utilisées par la voiture. L'objectif étant de mettre plus de Français dans les trains, car c'est plus écologique et économique. Ainsi, la SNCF s'attaque directement au marché du voyage pas cher, le créneau des entreprises de covoiturage ou encore de celles des longs trajets en bus. Avec cette nouvelle offre, la compagnie ferroviaire espère attirer 1,2 million de voyageurs dès la première année.