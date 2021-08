Retour du beau temps : les commerçants et les vacanciers d'Arcachon retrouvent le sourire

À Gujan-Mestras (Gironde), on plonge enfin dans l'été au parc Aqualand du bassin d'Arcachon. Les fils d'attente se forment devant les attractions. Ces dernières semaines, la fréquentation a chuté de plus de 60% par rapport à un mois de juillet classique, avec des températures dépassant rarement les 20°C. En effet, Sylvain Petitjean, directeur du parc, nous explique que la fréquentation avoisinait les 300 à 800 clients maximum par jour la semaine dernière. Et depuis aujourd'hui, on retrouve des fréquentations normales pour la saison, de l'ordre de 3 000 visiteurs par jour. La saison est aussi lancée sur la jetée d'Arcachon. Les bateliers affichent quasiment tous complets. Les promenades en bateau sur le bassin et la navette vers le cap Ferret sont prises d'assaut. Et avec plus de 28°C ce mardi après-midi, les glaciers retrouvent le sourire. Une cabane à huîtres visitée par nos journalistes a été moins touchée par le mauvais temps. Ceci dit, depuis lundi, elle ne désemplit pas. Touristes et commerçants n'ont pas fini d'en profiter à Arcachon. Ciel bleu et soleil sont prévus au moins jusqu'à dimanche.