Retour du Festival de Cannes : un soulagement pour les professionnels du tourisme

C'est la première manifestation internationale depuis deux ans. Le palais des festivals reprend vie, les curieux affluent et les commerces autour en profitent. Les grands bénéficiaires de l'événement sont les palaces. C'est le cas de l'hôtel Marriott qui vient tout juste de rouvrir et qui affiche déjà complet. Le reste de la saison est plus incertain, mais le directeur de l'établissement garde son optimisme. Mais tout le parc hôtelier n'est pas aussi bien loti. En effet, il reste 20% de chambres inoccupées dans la ville de Cannes. En cause, le nombre de festivals en baisse et une saison touristique qui commence à peine. La plage privée "3.14 hôtel et plage" accueille ses premiers vacanciers. Ces derniers sont heureux, mais encore peu nombreux. Selon la directrice, par rapport aux autres années, cette année 2021, les réservations tombent un peu plus en dernière minute. Les étrangers, fraîchement autorisés à se déplacer commencent à peine à se manifester. Ils représentent pourtant 60% des touristiques Cannois.