Retour du froid : la France en mode hiver

Ces derniers jours, Jean-Pascal Hoebeke, habitant d'Igny (Essonne), a rallumé ses radiateurs dans son pavillon de la banlieue parisienne. Et peu importe combien ça va coûter. "Aujourd'hui, j'ai très froid qu'on aille à la salle de bains. Nous avions 6°C, ce mardi matin, et remettre des chauffages n'était pas pas un luxe", explique-t-il. C'est le même constat à des kilomètres de là, dans la région de Caen (Calvados) où Pascal Bouillard, vendeur de bois de chauffage, livre jusqu'à cinq personnes par jour. Une livraison coûte 460 euros. "C'est plus que d'habitude. Les gens réchauffent davantage et certains font des stocks.", précise ce fournisseur. Écharpes, bonnets, pulls, gants... En plein printemps, vous êtes nombreux à ressortir les armes contre le froid, comme en hiver. Avec ce retour du froid, la production d'énergie s'en ressent. En conséquence, la consommation d'électricité est repartie à la hausse depuis une semaine. Et c'est encore pire pour le gaz. Un degré en moins au thermomètre est l'équivalent de 0,6% de gaz consommé en plus. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Moncelle, B. Rey