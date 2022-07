Retour du masque : l'inquiétude dans les stations balnéaires

Sur une plage privée d'Antibes refaite à neuf, la saison a très bien commencé. Son propriétaire redoute de devoir de remettre en place des protocoles sanitaires. "Il faut qu'on puisse retravailler normalement, sans aucune aide, sereinement. Les clients sont là, ils viennent et tout, ils sont demandeurs. Je dirais tout simplement pour l'instant 'laissez-nous tranquille'", s'est exprimé Alain Palamiti. Face à la septième vague de Covid, le port du masque par les serveurs ne rassurerait pas les touristes. "On est dans un endroit où c'est assez ouvert. Si le personnel a des masques, c'est moins accueillant", a déclaré un jeune homme. "Si on voit le masque, on pense au Covid. Pour nous, ces sont les vacances, c'est mieux de ne pas y penser", selon une femme. Dans un hôtel complet tout l'été, des masques sont entreposés dans la réserve. "Des lingettes, du gel, nous sommes prêts si l'État nous demande de remettre les protocoles en place", a confié le directeur. Même si le taux d'incidence est supérieur 800 pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas urgence, selon ce dernier. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde