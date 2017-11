Ce n’est pas une céréale mais on l'appelle pourtant "blé noir". En France, on en consomme 15 000 tonnes par an, sous forme de galette principalement. Après avoir été longtemps boudé, le blé noir connaît un regain d'intérêt. Cette graine avait failli disparaître des champs définitivement il y a quelques décennies lorsque le sarrasin n'entrait plus dans les plans agricoles européens.