Retour sur les plus beaux feux d'artifice du Nouvel An

La nuit du Nouvel An, c'est bien sûr le décompte jusqu'à minuit, mais aussi les feux d'artifice un peu partout dans le monde. Une fois de plus, les grandes villes ont rivalisé pour impressionner les touristes. C'était le cas notamment à Paris. Retour sur les meilleures images de la nuit de la Saint-Sylvestre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.