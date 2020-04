Retour progressif à l'école : les scénarios envisagés

Dans 28 jours, la vie reprendra doucement dans les cours de récréation et les préaux. Plusieurs scénarios sont envisagés, mais la certitude, c'est que les élèves ne reviendront pas tous en même temps. Trop dangereux selon les syndicats. Ils imposent donc une condition : dix enfants maximum par classe. Pour le reste, plusieurs options sont sur la table.