Plus de 3 millions de bêtes abattues depuis début 2017, pour une perte estimée à 250 millions d’euros. Le vide sanitaire pour cause de grippe aviaire a laissé des stigmates dans le Sud-Ouest, et les éleveurs espèrent voir le bout du tunnel. Quelques élevages de canards ont pu reprendre leur activité comme dans cette exploitation du Tarn-et-Garonne.