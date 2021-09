Retour sur l'ouverture du procès historique des attentats du 13 novembre

Ce mercredi 8 septembre, il y avait quatorze accusés dans le box, mais les victimes redoutaient particulièrement de voir et d'entendre, Salah Abdeslam. Il est le seul survivant du commando des terrasses et du Bataclan le 13 novembre 2015. Le président lui demande de se présenter. En guise de réponse, Abdeslam récite une profession de foi. Le président enchaîne en demandant sa profession. Et il lui répond par : "j'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l’État islamique". Les parties civiles ont enfin assisté au premier jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, avec des sentiments contrastés. Elles l'attendaient depuis près six ans. La justice s'est donné les moyens pour que les débats se déroulent dans la sérénité qu'impose un tel procès. Une salle d'audience de 550 places a été construite dans le palais de justice de l'Île de la Cité. Des salles annexes ont également été prévues pour pouvoir accueillir au total 330 avocats, 1 800 parties civiles et les représentants de 140 médias. Tous ont pu entendre les déclarations de Salah Abdeslam en fin d'après-midi. Il se plaignait de ses conditions de détention. En outre, la sécurité restera renforcée sur toute l'Ile de la Cité pendant les huit mois et demi du procès.