Retrait américain d'Afghanistan : l'heure du bilan

C'est le nerf de la guerre, l'argent. Pendant 20 ans, les États-Unis ont financé l'armée afghane et des engagements militaires dans tout le pays. Un engagement qui leur a coûté plus de 2 200 milliards de dollars. Pour l'Hexagone, la facture totale de l'intervention s'élève à environ quatre milliards de dollars, soit 3,5 milliards d'euros. Mais ce n'est pas le plus lourd tribut à payer. En effet, 89 soldats français sont morts en Afghanistan. En tout, les pertes de la coalition s'élèvent à 3 600 soldats. Les pertes afghanes sont plus lourdes encore, avec plus de 110 000 tués, civils et militaires. En Afghanistan, 40% de la population à moins de 14 ans. L'éducation était un des principaux objectifs de la coalition, construire des écoles. Il y en avait 3 400 en 2001, et cinq fois plus aujourd'hui. Sans les talibans, les filles avaient le droit d'aller à l'école. En 2016, plus d'une sur trois sait ainsi lire et écrire. Une révolution, qui, avec le retour des talibans ne va peut-être pas durer.