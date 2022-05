Retrait de Renault de Russie : quelles conséquences ?

Le logo est toujours là. Pourtant, depuis le matin de ce lundi 16 mai, l’usine de Renault à Moscou ne lui appartient plus. Bâtiment, chaînes de production, le constructeur français quitte la Russie, laissant 45 000 salariés inquiets. Deux d’entre eux se sont exprimés devant nos caméras. Ils se demandent combien de postes vont être conservés. Cette inquiétude est aussi présente chez le constructeur automobile. La Russie était son plus gros marché, après la France. Parmi les pertes pour le groupe, il y a d’abord les infrastructures. Trois usines gigantesques, d'où sortent chaque année 500 000 véhicules. La valeur estimée est de 2,2 milliards d’euros, que le constructeur cède pour 1 rouble symbolique, soit un peu plus d’1 centime d’euro. Mais en quittant la Russie, l’avenir de la marque n'est pas en danger. Et pour cause, depuis le début de la guerre, les ventes d’automobiles en Russie sont en chute libre. Pénurie de puces électroniques, des salariés au chômage technique, ... Pour Renault, les dépenses s'accumulent trop. Il était temps de partir. À ce sujet, François Lenglet, spécialiste économie TF1 explique que "ce retrait de Russie, il était nécessaire, imposé par les contextes géopolitiques. Il n’arrive pas au bon moment pour Renault, qui est en phase de reconstruction. Pour autant, on ne peut pas dire que l’avenir de Renault se joue en Russie”. Pas de danger à court terme pour Renault. D'autant plus que Renault s’autorise à revenir en Russie. Une clause de rachat est prévue dans la cession. Renault a six ans pour faire jouer cette clause, et potentiellement reprendre ses activités en Russie. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Garro.