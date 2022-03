Retrait de Russie : quelles conséquences pour Renault ?

Plus aucune voiture n'en sortira jusqu'à nouvel ordre. L'usine Renault de Moscou, avec 1 800 salariés, est à l'arrêt. Et ce jeudi matin, rares sont ceux qui veulent en parler. Cependant, deux salariés ont fait part à nos journalistes de leur inquiétude après plusieurs années passées dans cette usine. Renault a pris sa décision mercredi soir, après avoir été critiqué publiquement par le président ukrainien. Cette décision est lourde de conséquence, car le groupe emploie en Russie 45 000 salariés répartis sur trois sites. A Moscou, l'usine est donc à l'arrêt, mais que va-t-il advenir des deux sites de production Avtovaz dont Renault est l'actionnaire majoritaire ? C'est là que sont assemblés les véhicules de la marque Lada, parmi les plus vendus du pays. Selon un communiqué du constructeur automobile tricolore, "le groupe évalue les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz". La situation est très délicate, car pour Renault, deux voitures sur dix vendus dans le monde le sont en Russie. Le pays est même devenu son deuxième plus gros marché, après l'Union européenne. Les pertes liées à cette décision ont déjà été estimées à plus de deux milliards d'euros pour cette année 2022. En France, certains salariés s'inquiètent, d'autant que le groupe est déjà fragilisé par une baisse des ventes et une pénurie de pièces détachées. Et pour le groupe Renault, il y a urgence à réagir. En l'espace d'un mois, l'action a déjà chuté de 23%. T F1 | Reportage P. Corrieur, L. Poupon, S. Humblot.