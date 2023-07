Retrait du permis de conduire : quelles sont les règles ?

Le conducteur mis en cause à Saint-Malo ne s'était pas vu retirer son permis de conduire, après le premier accident mortel. Or, selon la loi, un retrait de permis intervient dès lors qu'un conducteur est arrêté pour conduite sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiant, refus d'obtempérer ou en cas d'accident corporel. C'est ensuite le préfet qui prend la décision de prononcer ou non la suspension du permis pour une durée maximale d'un an. En cas de poursuite judiciaire, le juge peut décider d'interdire au mis en cause de conduire, comme c'est le cas dans l'affaire de Saint-Malo. Le conducteur est âgé de 81 ans. Qu'en est-il de l'aptitude à la conduite des séniors? En France, les conducteurs, quelque soit leur âge, ne sont pas soumis à des tests d'aptitude. Nos voisins européens sont nombreux à imposer des examens médicaux, passé un certain âge. C'est le cas des Pays-Bas, du Danemark, de la Finlande, de l'Espagne, de l'Italie ou encore du Portugal. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage, S. Chevallereau, F. De Juvigny, L. Goribus