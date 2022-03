Retraite à 65 ans proposée par le candidat Macron ? Ce que les Français en pensent

Le chef de l'État a dû renoncer à cette réforme. Pourtant, le candidat en a fait une de ses priorités. L'âge légal de départ à la retraite est aujourd'hui de 62 ans. Dans son programme, s'il est réélu, cet âge légal passerait à 65 ans. Seriez-vous prêt à travailler trois ans de plus ? Les avis sont très partagés. "L'espérance de vie s'allonge. Donc, c'est important de travailler plus", estime un père de famille. "Je veux avoir un peu plus de temps pour ma famille, mes proches", confie un autre au micro du 20H de TF1. La réforme ne se fera pas du jour au lendemain. L'âge légal augmentera progressivement. Les personnes nées en 1961 sont la première génération concernée. Pour elles, le départ à la retraite ne se fera plus à 62 ans, mais à 62 ans et 4 mois. L'âge légal augmentera ensuite de 4 mois à chaque génération pour atteindre 65 ans pour toutes les personnes nées à partir de 1969. Une exception sera faite pour les carrières longues et les métiers pénibles. Mais les détails seront encore à préciser par le candidat. Dominique a 59 ans. Il a commencé à travailler à 15 ans. Il espère ne pas surtout être concerné. L'objectif du candidat Macron est d'avoir 15 milliards d'euros d'économie d'ici 2030. Cette réforme est proche de celle de Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui proposent respectivement 65 et 64 ans. Marine Le Pen reste sur un âge de départ à 62 ans, tout comme Yannick Jadot et Anne Hidalgo à gauche. Jean-Luc Mélenchon, lui, défend un retour à la retraite à 60 ans. TF1 | Reportage M. Chantrait, M. Desmoulins, J. Clouzeau