Retraite : à la recherche des trimestres disparus

Magali, 58 ans, ne s'était jamais souciée de sa retraite jusqu'à l'année dernière, quand elle a reçu son relevé de carrière. "Je me suis aperçu que l'année 2012 était manquante, alors que j'ai travaillé toute l'année", nous fait-elle savoir. Un an de travail en tant que responsable qualité dans le secteur du champagne, soit quatre trimestres disparus. Attestation d'employeur, relevés bancaires, toutes les preuves sont là. Mais pour la caisse de retraite, il manque le plus important, les bulletins de salaire. Magali n'a jamais pu les récupérer car son entreprise a été placée en liquidation judiciaire cette année-là. À cause de cette anomalie, elle perdra 180 euros par mois que sa pension, qui est estimée aujourd'hui à 1 000 euros brut. À ce jour, environ une retraite sur sept comporte une erreur qui, le plus souvent, fait baisser la pension du retraité. Mais cela ne prend pas en compte tous ces Français qui ont injustement perdu des trimestres de cotisations. Retrouver, c'est la mission de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et selon son directeur, chaque Français a un rôle à jouer. "Tout le monde doit regarder sa carrière", déclare-t-il. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Couturon, I. Zabala