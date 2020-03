Retraite au Portugal : il va falloir faire une croix sur l’avantage fiscal

Environ 20 000 retraités français ont choisi de s'installer au Portugal pour profiter du soleil et de sa fiscalité très avantageuse. Les retraités étrangers ne paient pas d'impôt pendant dix ans. Un avantage fiscal qui va disparaître. Car à partir de 2021, il va falloir payer à hauteur de 10% des revenus. Les principaux intéressés que nous avons croisés n'ont pas vraiment l'intention de rentrer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.