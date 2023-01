Retraite : ces Français qui doivent différer leurs projets

Ils s'y voyaient déjà. Un appartement au bord de la mer pour passer l'hiver, c'était le rêve de Martine Colin, une employée de banque. À 61 ans, elle devra sans doute travailler six mois supplémentaires. Philippe le mari de Martine est encore plus impatient car ça fait six ans qu'il est à la retraite. “Ma femme a 5 ans de moins donc c’est très normale que j’attende un peu. Mais bon maintenant il est temps quoi, (...)”, disait Philippe, le mari de Martine Colin. Philippe Marchal lui aussi espérait partir plus tôt. Il a 60 ans et professeur au lycée devra peut-être travailler deux ans supplémentaires. Bénévole dans une association pour le don du sang, il comptait s'investir en temps pleins, la réforme bouleverse ses plans. Des projets de vie reporté, pour d'autres c'est toute une organisation familiale à revoir. Marie-Hélène, 59 ans, technicienne pourrait travailler un an et six mois de plus. Sa retraite, elle comptait la prendre le plus tôt possible pour s'occuper de sa mère âgée qui vit à plusieurs centaines de kilomètres d'elle. Elle espère qu'après la mobilisation du jeudi, le gouvernement fera marche arrière. TF1 | Reportage E. Spertino, G. Richaud, I. Rachati