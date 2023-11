Retraite complémentaire : combien allez-vous toucher en plus ?

Ils s'appellent Rémi, Marilyne, Brigitte et Serge. Demain, 1er novembre, leur retraite complémentaire va augmenter de 4,9%. Ils sont unanimes, "c'est bien, mais ce n'est pas assez". Marilyne s'apprête à faire quelques courses. Secrétaire à la retraite, elle touche 1 250 euros mensuel, ce sera onze euros de plus, le mois prochain. Elle se demande ce qu'elle pourrait faire avec cette somme en plus, car les légumes sont hors de prix et elle ne mange presque plus de fruits. Elle va donc rester à l'euro près. Nous retrouvons Brigitte et Serge, dans un atelier de décoration. En couple, ils touchent 3 800 euros de retraite par mois, elle va augmenter de 60 euro. La somme en plus sera pour se faire plaisir ou pour gâter les petits enfants. Rémi, lui aussi, a fait ses calculs. Ancien chef d'entreprise, il touche 2 650 euros de retraite. Ce sera 67 euros de plus le mois prochain, de quoi couvrir l'augmentation régulière de sa mutuelle de santé. Ce qui l'inquiète le plus, c'est la santé et ses dépenses, parfois très importantes. Prévoyant, il sait déjà combien coûte un hébergement en Ehpad. Résultat, à 75 ans, il continue d'avoir une petite activité commerciale, qui lui rapporte quelques centaines d'euros chaque mois. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Couturon, F. Mignard