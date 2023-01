Retraite progressive : comment ça marche

Désormais, Chantal Sergent consacre une journée par semaine pour son petit-fils. Cette salariée en retraite progressive travaille quatre jours sur cinq. À 60 ans, elle avait envie de travailler un peu moins. Elle a obtenu de son employeur de passer à temps partiel. Il lui verse 80 % de son ancien salaire. Et en plus, elle perçoit de sa caisse de retraite 20 % de sa pension. La retraite progressive est un dispositif qui a également séduit Michel Beauchoux, ancien patron d'une PME spécialisée dans la climatisation. Lorsqu'il vend son entreprise il y a trois ans, il se fait embaucher à mi-temps par ses repreneurs pour bénéficier d'une retraite progressive. Une transition en douceur avant de décrocher définitivement dans quelques mois. Pour bénéficier de la retraite progressive, il faut avoir au moins 60 ans et cotiser 150 trimestres. En 2022, à peine 2 % des retraités en fait la demande. Ils sont très peu nombreux parce que, très souvent, l'employeur refuse la retraite progressive. Chaque année, le salarié a le droit de changer d'avis, comme l'explique Laurence Breton-Kueny, porte-parole de l'Association nationale des DRH (ANDRH), dans le 20H de TF1. À l'avenir, la réforme prévoit de contraindre les entreprises. Elles devront automatiquement accepter la retraite progressive à moins de prouver que cela nuit à l'activité. Jusqu'ici réservé aux salariés du privé, le dispositif sera ouvert aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Mignard, L. Renault