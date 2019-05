Retraités : la baisse de la CSG entre en application

Ce mercredi 1er mai annonce une très bonne nouvelle pour de nombreux retraités : la baisse de la CSG. Elle s'applique dès aujourd'hui. Cette contribution sociale généralisée, qui est en fait un impôt payé par tous, est actuellement de 8,3% pour les retraités. Elle est abaissée à 6,6%. Qui est concerné et avec quel gain concret de pouvoir d'achat ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT d e 20H du 1er mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.