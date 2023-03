Retraites : ce que la réforme va changer pour vous

Les conséquences de la réforme des retraites dans la vie des Français si elle est adoptée, c’est le sujet de discussion du jour dans les entreprises. Ce jeudi, un patron d’entreprise a fait ses calculs. À 56 ans, Frédéric est commerçant, et avec la nouvelle réforme, il devra travailler six mois de plus que prévu. Cette réforme vous concerne si vous êtes né après le 1er septembre 1961. L’âge de départ sera progressivement repoussé de trois mois chaque année pour atteindre les 64 ans en 2030. Pour toucher les 100 % de votre pension une fois retraité, il vous faudra cotiser 43 ans. Les règles sont un peu différentes pour ceux qui ont travaillé très tôt. Tom a 20 ans, il est en alternance depuis plusieurs mois dans une agence immobilière. En cotisant 43 ans, il pourra s’arrêter à 63 ans au lieu de 64. Voilà ce qui est prévu pour ceux qu’on appelle les carrières longues. Si vous avez travaillé cinq trimestres avant vos 20 ans, vous pourrez partir à 62 ans, cinq trimestres avant 18 ans, ce sera de 60 ans et cinq trimestres avant seize ans, 58 ans. La réforme prévoit également la fin des régimes spéciaux. Cela concerne 7 % des travailleurs au pays. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Poujol