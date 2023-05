Retraites : ce qui changera le 1er septembre

Rémi Salin, un ancien gérant de Bar-tabac, avait tout prévu pour sa retraite : rassembler toutes ses fiches de paie, déposer son dossier pour partir le 1er septembre. Aujourd’hui, il attend et remet tout en question. Les personnes nées entre septembre et décembre 1961 seront les premières concernées par la réforme des retraites. Pour elles, deux choix se présentent : partir en septembre comme prévu, mais avec une pension moins élevée, ou travailler trois mois de plus. Autre changement au 1er septembre, la revalorisation des petites pensions de moins de 1 200 euros brut. Elles seront augmentées de 60 à 80 euros par mois dans la plupart des cas et jusqu’à 100 euros pour les plus modestes. Cela devrait concerner 1,8 million de Français. Une première vague de revalorisation sera effective dès le mois de septembre, donc versée sur la pension d’octobre. Mais l’opération va s’étaler sur un an. Pour savoir si vous êtes concerné ou encore à quel âge vous pouvez prétendre à la retraite à taux plein, il existe des simulateurs en ligne comme celui-ci : suisjeconcerne.info-retraite.fr TF1 | Reportage L. Kebdani, L. Deschateaux, C. Guist'hau