Retraites : ces salariés qui s'inquiètent de la réforme

La réforme des retraites est sans cesse reportée à une date ultérieure tant elle est explosive. Le gouvernement va tenter de remettre à plat le système. Il faudra sans doute cotiser plus longtemps. Cette réforme va-t-elle s'appliquer à ceux dont le travail est objectivement pénible ? Échapperont-ils à la réforme ou devront-ils eux aussi travailler plus longtemps ? Nos journalistes en ont rencontré quelques-uns. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.