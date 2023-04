Retraites : comment le Conseil constitutionnel va trancher

C'est lui qui aura le dernier mot, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Il est entouré des huit Sages. Un autre ex-Premier ministre, Alain Juppé, deux ex-membres du gouvernement d'Emmanuel Macron et enfin cinq juristes. C'est à l'abri des regards, au premier étage de l'aile Montpensier du Palais-Royal, qu'ils délibereront toute la journée à huit clos. En cas d'égalité, la décision repose sur les épaules du président du Conseil. Que doivent-ils examiner ? D'abord, la réforme des retraites pouvait-elle être adoptée via un projet de loi budgétaire ? Le temps du débat parlementaire a-t-il été trop limité ? Enfin, la création d'un CDI senior est elle un cavalier législatif n'ayant rien à faire dans un texte financier ? Autre poids à trancher, la demande de référendum d'initiative partagée déposée par 252 parlementaires d'opposition. Elle vise à abroger cette réforme. Vendredi 14 avril 2023, le Conseil publiera sa décision par communiqué vers 18 heures, mais les détails de la délibération, eux, resteront secrets pendant 25 ans. Côté exécutif, Emmanuel Macron convoquera à l'Élysée les piliers de la majorité ainsi que les ministres concernés par la réforme. Si le texte n'est pas censuré, le président aura quinze jours pour promulguer la loi. TF1 | Reportage S. Bougriou, E. Duboscq