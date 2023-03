Retraites : comment sortir de la crise ?

Malgré les sourires, une réunion de crise a eu lieu à l'Élysée lundi midi. Autour d'Emmanuel Macron, les cadres de la majorité réunis pour établir la stratégie avant une nouvelle journée de mobilisation. Pour Emmanuel Macron, "il faut continuer à tendre la main aux syndicats et condamner fermement les violences". L'objectif est surtout d'apaiser les esprits. Pour cela, plusieurs députés de la majorité poussent pour suspendre la réforme des retraites quelque temps. "Je pense qu'il est temps de calmer le jeu et de calmer vraiment assez profondément. La mise en pause ne veut pas dire arrêt de la réforme. Mais si ça permet de remettre tout le monde autour de la table, pourquoi pas ?", affirme Bruno Millienne, député (MoDem) des Yvelines. Mais au-delà des retraites, la suite du quinquennat se trouve dans le viseur. Et une mission consiste à trouver de nouveaux alliés textes par texte pour éviter d'avoir de nouveaux besoins du 49.3. "Nous avons bien compris que les Français l'ont pris comme un passage en force. Donc, hormis les textes budgétaires pour lesquels il faut que le budget de la nation soit voté, le Gouvernement s'engage sur les textes à ne pas engager le 49.3", indique François Patriat, président du groupe Renaissance au Sénat, participant à la réunion autour d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne va d'abord consulter à tout-va. Cette semaine, les cadres de la majorité et ses ministres, les groupes parlementaires et les partis politiques, avant de recevoir mi-avril les syndicats. Elle a vingt jours pour tenter de sortir de la crise et accessoirement sauver son siège de Première ministre. TF1 Reportage M. Desmoulins, N. Gandillot, L. Zajdela