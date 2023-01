Retraites : comment une ville se mobilise

Tout le monde sur le pont. À l'approche du jour-J, ce local syndical se transforme en fourmilière. "C'est l'effervescence" et un peu de pression. D'autant que Véronique, Sandrine ou Murielle sont à la CFDT, un syndicat qui n'a pas trop l'habitude de descendre dans la rue. Le téléphone chauffe, la mobilisation prend forme. Et malgré le froid du Nord, la température monte peu à peu. Les syndicalistes se préparent, se mobilisent. Mais que va faire le reste des salariés demain ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans le centre-ville de Lille. Est-ce que vous allez manifester demain ? "Non, parce que je suis pour ce projet de réforme", répond un Lillois. "L'espérance de vie s'allonge tellement qu'il faut bien qu'on finance quand même", ajoute un autre. "Oui, avec grand plaisir, sachant que j'ai 60 ans bientôt. Donc à quelques mois, je veux dire, de la retraite. Mais il faut se battre aussi pour nos jeunes, pour la globalité des Français et des Françaises", affirme un futur retraité. Parmi ceux qui comptent manifester, il y a beaucoup de fonctionnaires ou de salariés de grands groupes. Mais que va-t-il se passer du côté des PME ? Dans une entreprise qui fabrique des pompes industrielles, la question fait débat. La plupart des 40 ouvriers ne descendra pas dans la rue demain, y compris ceux qui s'opposent à la réforme. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Humblot