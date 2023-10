Retraités : coup de pouce pour les plus modestes

C'est un petit coup de pouce pour les petites pensions. Depuis ce lundi 9 octobre 2023, une partie des retraités, les plus modestes, bénéficie d'une revalorisation de leur retraite. Mais attention, sur les 1,7 million de personnes concernées dans toute la métropole, seuls 600 000 vont toucher cette majoration exceptionnelle dès à présent. C'est uniquement pour ceux qui sont retraités depuis 2009. Comme prévu dans la réforme des retraites, la revalorisation s'élèvera à 100 euros bruts maximum. Renaud Villard, directeur général de "la Caisse nationale d'assurance vieillesse", explique que pour pouvoir toucher la somme, la personne devrait avoir travaillé et cotisé toute sa vie professionnelle et avoir malgré cela une très petite retraite. Cela concerne seulement 20 000 personnes. Les montants moyens seront bien inférieurs à 100 euros, soit 33 euros de plus pour ceux qui sont à la retraite depuis le 1er septembre 2023, et plus 60 euros pour ceux qui sont déjà à la retraite. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, I. Zabala, J. Maviert